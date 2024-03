Nuno Campos, auxiliar de Paiva en Toluca, cree que su equipo está para jugar en la Serie A

Nuno Campos, exsegundo entrenador de la Roma, comentó en una entrevista con EFE que el Toluca podría competir en la Serie A, basándose en la calidad de sus jugadores.

"El Toluca podría competir en la Serie A de Italia, no tengo dudas. Y no sólo nuestro equipo, hay otros en México con calidad para jugar allá", aseguró Campos, quien actualmente se desempeña como auxiliar de Renato Paiva, entrenador de los Diablos.

Después de casi tres meses en México, Campos expresó su sorpresa por el nivel futbolístico en el país y las buenas condiciones para trabajar en él.

"La experiencia en Toluca ha sido fantástica porque las condiciones del club son muy buenas; el nivel del futbol mexicano para mí ha sido una agradable sorpresa, aunque la gran calidad de los jugadores ya la había visto con Héctor Herrera y Diego Reyes en el Porto".

Campos cuestionó el puesto 36 del ranking de la FIFA en el que se sitúa el futbol mexicano, considerándolo irreal. "No sé qué criterios tienen, pero el campeonato de México no es el 36 del mundo. Si las personas que dicen eso conocieran mejor el campeonato mexicano, los jugadores, los clubes, seguro que no iban a poner la liga en esa posición", observó.

Actualmente, la dupla de Campos y Paiva tiene al Toluca en el tercer lugar de la clasificación en el torneo Clausura, con la segunda mejor ofensiva y la quinta defensa más segura.

