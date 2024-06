“Deberíamos salir un poquito más para conocer otras ligas”: Benjamín Mora invita a foguearse

Si desean desarrollarse, la Canadian Premier League es una buena opción. Esta fue la invitación de Benjamín Mora, entrenador del York United, a los jugadores y entrenadores mexicanos que deseen continuar con su desarrollo como profesional, ya que están apostando por un sistema muy similar al de la MLS.

Después de su paso por la Liga MX con Atlas, Benjamín Mora fue presentado con el York United de la liga canadiense, una competición que podría ser desconocida para la audiencia mexicana, aunque ofrece oportunidades de desarrollo. "Es muy común para mí que en México no conozcan las ligas a las que voy, ya me ha pasado con lo de Malasia, ahora con lo de Canadá, deberíamos salir un poquito más para conocer otras ligas. Yo he recorrido muchos lugares, entonces pues me voy a ligas en donde realmente hay mucho desarrollo para poder hacer y ejercer mi profesión de la manera en que me haga mejor entrenador constantemente, ahora estoy en Canadá y estoy muy contento", comentó el estratega Azteca.

Cabe destacar que Mora no es el único mexicano en esta liga, ya que justo este fin de semana se medirá ante el Vancouver FC donde está el Wero Díaz, por lo que la puerta para los futbolistas Aztecas no está cerrada: "Yo creo que es una liga que está en crecimiento, es una liga que está en expansión, es una liga muy interesante porque es la copia de la MLS cuando fue desarrollándose, digamos que tendrá 5 u 8 años de retraso en la cuestión de lo que es la MLS hoy. Para el jugador, para el entrenador, para el que quiera realmente desarrollarse a mediano o largo plazo, creo que es una muy buena oportunidad porque tiene el mundial cerca, la Selección de Canadá está creciendo. Al final del día sabemos que no es comparable con México probablemente por el tiempo y la experiencia que se tiene".

Finalmente, el director técnico del conjunto de Ontario habló de lo que desea implementar en una institución que apenas lleva 9 años de existencia: "Un desarrollo de un juego de estructura, un desarrollo de un juego con la pelota dominada, queremos tener una funcionalidad que tenga patrones de desarrollo, de desdoble, de posesiones largas, de que el portero pueda salir jugando desde atrás y que nosotros podamos tener la posibilidad de tener buenos ataques posicionales, que sepamos los roles, las funciones, que el jugador se potencie, que el equipo se potencie en todas las fases, queremos competir en la liga y sobre todo pues evidentemente cambiar la cultura y la mentalidad para poder ganar cosas".

