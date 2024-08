Fiorentina presenta a David de Gea: “Nunca pensé en el retiro”

Luego de un año fuera de las canchas tras su salida en el Manchester United y entrenando por cuenta propia en canchas de quinta división, el arquero español David de Gea ha sido anunciado por la Fiorentina como el nuevo arquero del histórico equipo de la Serie A.

El experimentado arquero español señaló que a pesar de estar una temporada completa sin equipo jamás estuvo sin actividad pues se mantenía entrenando por su cuenta, además de que el retiro no fue una opción.

“Decidí parar un año pero no quería retirarme. He entrenado mucho, y cuando llegó la llamada de la Fiorentina no tuve dudas. Es un club que siempre tuvo grandes jugadores y espero hacer historia aquí, ayudando también a los más jóvenes”, declaró De Gea en conferencia.

De igual forma David De Gea señaló que las ofertas desde hace un año atrás no faltaron ofertas de varios clubes, pero prefirió esperar un club que le convenciera y ese fue la Fiorentina.

“Tuve varias, pero quería jugar en la Serie A y la negociación con la Fiorentina fue muy rápida. Siempre pensé que era el mejor destino posible”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KEVIN DURANT SE CONVIERTE EN ACCIONISTA MINORITARIO DEL PARÍS ST. GERMAIN