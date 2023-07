¡OFICIAL! David De Gea no renovó con el Manchester United y es jugador libre

Se terminó la época de David De Gea en el arco del Manchester United, este fin de semana el jugador español confirmó, mediante sus redes sociales que no continuaría con el cuadro rojo de Manchester.

Luego de varios meses en pláticas para renovar el convenio, el canterano del Atlético de Madrid decidió no permanecer en el equipo de la Premier League, esto luego de que el United quisiera firmarle con un sueldo extremadamente bajo.

Al principio la oferta con una rebaja sustancial fue aceptada por el español, el Man U se echó para atrás y volvieron a ofertar con un sueldo aún más bajo, algo que ya no aceptó el que fuera objeto de deseo del Real Madrid, este fue el mensaje de David de Gea en redes sociales con el que se despidió del club.

"Me gustaría mandar este mensaje de despedida a todos los aficionados del Manchester United. Me gustaría expresar mi gratitud por el amor que me han dado en los últimos doce años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Alex Ferguson me trajo a este club.

Me ha producido mucho orgullo cada vez que me he puesto esta camiseta y representar a esta institución, la más grande del mundo. Ha sido un periodo inolvidable. Nunca pensé cuando me fui de Madrid que lograríamos todo esto", sentenció el español.

Por ahora, ya con el Mercado abierto, De Gea es libre y puede negociar con el equipo de su preferencia en la liga de su predilección.

