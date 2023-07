El New York City lanzó una oferta de contrato por Neymar y de esta manera traer al delantero sudamericano a la MLS, sin embargo, reportan en Estados Unidos que el futbolista brasileño no ha tomado una decisión sobre su destino futbolístico, actualmente Neymar da Silva es jugador del Paris Saint-Germain y tiene contrato hasta 2027, pero esto no impide que el jugador pueda cambiar de aires y decida jugar para otro equipo.

Asimismo, dirigentes del PSG han demostrado su descontento por el rendimiento del jugador y esto ha generado un ambiente tenso en las entrañas del cuadro parisino.

Sin embargo, Neymar estuvo muy presente con su equipo la temporada pasada ya que realizó 18 goles y dio 17 asistencias a sus compañeros, también cabe señalar que logró un campeonato más de liga con el PSG y ya suma cinco títulos con la club francés

La MLS tiene claro que quiere realizar otro fichaje mediático en este mercado y el New York City ya sabe lo que es traer a jugadores de renombre pues hace algunos años Andrea Pirlo jugó para el conjunto neoyorquino, solo queda esperar en los próximos días para saber cual será el destino de Ney.

