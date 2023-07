Real Madrid firma a Arda Güler, joven turco de 18 años

Arda Güler cumplió su sueño de llegar al Real Madrid, en donde quiere ganar muchos títulos y convertirse en leyenda.

El mediocampista turco llegó al equipo más ganador de Europa con tan solo 18 años. Se espera que tenga un gran futuro, pues con el Fenerbahçe hizo las cosas muy bien.

El conjunto merengue le ofreció un contrato de seis años y le dio el dorsal 24. Sabe que si no da el ancho podría irse cedido, pero le aseguraron que la próxima temporada jugará de blanco y tratará dejar una buena impresión.

"Muchos clubes se han interesado, pero prefiero al Real Madrid y se acabó, no quiero ir a otro equipo. Ser cedido no está en mis planes. Me han ofrecido venir a jugar aquí y es lo que quiero. Este es el mejor club del mundo y no hizo falta que me dijeran nada más para convencerme", mencionó en conferencia de prensa, en la que estuvo presente Florentino Pérez, el presidente del club.

De hecho, realizó pretemporada bajo las órdenes del entrenador Carlo Ancelotti: "El míster me llamó y me dijo que quería verme en directo. Me dijo en donde me iba a poner; hay muchas conversaciones. Si me dan la oportunidad de jugar, la voy a aprovechar", advirtió.

Arda Güler sabe que será muy complicado ganarse un lugar en el 11 titular, pues el Real Madrid tiene estrellas como Luka Modric, Dani Ceballos, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Jude Bellingham.

"Estoy preparado para competir. Lo daré todo para ganar mi puesto en el club. En el centro del campo es donde mejor me encuentro. Quiero ser un jugador ofensivo y crear situaciones de gol", finalizó.

