Selección Mexicana: Cuerpo técnico del Tata asiste a todos los juegos de Liga MX

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, causó diversas opiniones en las redes sociales por su presencia en Argentina, en el duelo entre Newell's y Racing, en donde se le vio conversando con Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina, quien será rival del Tri en el Mundial de Qatar 2022.

Las opiniones en redes sociales criticaron la posición de Martino, en el sentido de que aparentemente no se habría estado llevando una cobertura sobre los juegos que ocurren en la Liga MX, jornada a jornada.

Sin embargo, la Liga MX aclaró al respecto de esta situación el hecho de que no solamente Gerardo Martino es el único que está en los estadios del futbol mexicano, si no todo su equipo de trabajo se encuentra muy de cerca llevando reportes semanales al estratega del Tricolor.

La Liga MX dio a conocer qué personajes del cuerpo técnico de Gerardo Martino estuvieron presentes en cada partido de la Jornada 3 del Apertura 2022.

Esta es la lista completa de los personajes que estuvieron en cada encuentro de la Jornada 3 del Apertura 2022.

ATLAS vs CRUZ AZUL

ESTADIO JALISCO

D.T. Norberto Scoponi



SANTOS vs GUADALAJARA

ESTADIO JALISCO

D.T. Jorge Theiler



ATLÉTICO SAN LUIS vs MONTERREY

ESTADIO ALFONSO LASTRAS

D.T. Gustavo Dezotti



TIGRES vs TIJUANA

ESTADIO UNIVERSITARIO

D.T. Sergio Giovagnoli

UNAM vs NECAXA

ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO

D.T. Damián Silvero

D.T. Gustavo Piñero



Mañana estarán:

PACHUCA vs MAZATLÁN

ESTADIO HIDALGO

D.T. Jorge Theiler

D.T. Gustavo Dezotti

D.T. Sergio Giovagnoli

D.T. Damian Silvero



Miércoles 20 de Julio, 2022

GUADALAJARA vs LEÓN (J4)

ESTADIO OMNILIFE

D.T. Norberto Scoponi

