De nueva cuenta, la polémica rodea al entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, quien fue captado en su natal Argentina entablando una conversación con Lionel Scaloni, timonel de la Albiazul y próximo rival de México en el Mundial de Qatar 2022.

Ambos estrategas se reunieron en el Coloso Marcelo Bielsa, previo al encuentro entre Newell’s Old Boys y Racing, acción que fue calificada por muchos como algo desafortunado. Uno de los personajes del mundo del futbol que se pronunció al respecto fue Emanuel ‘Tito’ Villa, quien consideró esto como una falta de respeto para el país tricolor.

“Es una falta de respeto total a todo el país, no solo a los futbolistas! Me vale m… si le dieron permiso o no de la FMF! ''Él debería de estar acá, viendo de cerquita a sus jugadores! Mostrando ese compromiso de querer llevar a lo más alto posible a México en el mundial de futbol!”, manifestó a través de Twitter.

— Emanuel "Tito" Villa (@TitoVilla1982) July 17, 2022

La imagen del ‘Tata’ charlando con Scaloni recibió críticas negativas en gran parte porque ambos estrategas se enfrentarán en el segundo partido que tiene el Grupo C de la próxima Copa del Mundo y además, el seleccionador mexicano ha sido vinculo en los últimos días con Boca Juniors, equipo al que se presume dirigirá al terminar su vínculo con el tricolor.

Los viajes de Martino a su tierra de origen son muy constantes y aunque en esta ocasión la justificación fue un asunto familiar, los cuestionamientos al actuar del ‘Tata’ no cesaron, ya que aunado a esto, la Selección Mexicana está lejos de atravesar su mejor momento y se le ha criticado su ausencia a los partidos de Liga MX para dar visorias a sus prospectos para las convocatorias.

