Orbelín: ‘Martino dijo que tenemos que estar compitiendo sí o sí para estar en el mejor nivel’

Orbelín Pineda fichó por el AEK Atenas de Grecia, donde se reencontrará con Matías Almeyda, tendrá la posibilidad de agarrar continuidad y ritmo para colarse a la convocatoria final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El mismo Orbelín confesó que Gerardo Martino, entrenador del Tricolor, les dijo en la última concentración que tenían que estar compitiendo en sus respectivos equipos para estar a un mejor nivel y ser tomados en cuenta.

“Él (Tata) desde el principio dijo que teníamos que estar compitiendo sí o sí para estar en el mejor nivel de uno. Creo él nos lo ha dejado claro que el que mejor esta es el que va a estar y bueno, tengo que jugar para poder competir en la lista definitiva y ganarme algún lugar”, dijo el ex de Chivas y Cruz Azul para Fox Sports.

¿QUÉ HARÁ ORBELÍN PARA GANARSE UN LUGAR EN EL TRI? "Martino dijo que tenemos que estar compitiendo sí o sí para estar en el mejor nivel"

Sobre las convocatorias de Tata Martino, sobre si hay jugadores llamados que no están en un buen ritmo, Pineda no entró en polémicas y dijo que son decisión del propio estratega.

“Él puede tomar las decisiones y son respetables, él decide quien está mejor y quien no. Al final de cuentas él es el principal de la convocatoria, él puede tomar las decisiones y tendrá alguna razón por la que puede llamar o porque no, pero él escoge a los mejores y al que le tiene más confianza”, agregó el nuevo futbolista de AEK.

Por último, Pineda sabe que tiene que estar bien físicamente para poder llegar con ritmo al Mundial de Qatar 2022 y por eso tomó integrarse a las órdenes de Matías Almeyda, porque tendrá la oportunidad.

“Prepararme físicamente al 100 por ciento. Con Matías me va a dar la posibilidad de poder prepárame con su Cuerpo Técnico que lo conozco muy bien, él también me ha apoyado en todos los aspectos y eso me da confianza para poder retomar y estar en la mejor versión de Orbelín”, finalizó el jugador de la Selección Mexicana.

