Chicharito Hernández: 'No me gustaría ser DT; no es algo que me llame la atención'

Javier Hernández, siempre activo en redes sociales, inició desde su cuenta de Instagram una dinámica de preguntas y respuestas para con sus seguidores, resultando algunas revelaciones que no se sabían de Chicharito como que no está interesado en la dirección técnica después de su exitosa carrera en las canchas.

"La verdad es que no me gustaría ser entrenador. No he estudiado y no es algo que me llame la atención", indicó Hernández Balcázar, minimizando la oportunidad de llegar a verlo como DT.

Además, Chicharito soltó algunos nombres de los que considera los mejores jugadores con los que ha compartido cancha, así como los más complicados a los que le ha tocado enfrentar.

"Es muy difícil elegir porque he jugado con muchísimos buenos jugadores, pero diría que Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo", reveló Javier, añadiendo a Sergio Ramos, Gerard Piqué, Giorgio Chiellini y Thiago Silva como los zagueros más difíciles de superar.

