Layún sobre Chicharito: 'No se le ha reconocido como el máximo goleador del Tri'

Miguel Layún aseguró que a Javier Hernández no se le ha dado el reconocimiento que merece por ser el máximo anotador de la Selección Mexicana y más ahora que ha dejado de ser convocado por Gerardo Martino.

"Yo creo que a Chicharito no se le ha dado el reconocimiento como el máximo goleador de la Selección Mexicana, pero eso no significa que la competencia interna no sea el día a día. Tenemos que trabajar nuestra versión y que cada uno de los que estemos ahí sea por mérito deportivo", comentó Layún en entrevista con Fox Sports.

El defensor de Rayados también destacó que Miguel Herrera, quien lo dirigió en América. tiene la capacidad para poder entrenar a la selección chilena.

"Es un entrenador que tienen muchas condiciones, sabe mucho, tiene manejo de grupo. Sí lo veo dirigiendo en una selección como la chilena. Creo que tenemos muchos directores técnicos en México que podrían hacerlo muy bien incluso en el futbol europeo y Miguel es uno de ellos", señaló.

