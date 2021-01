Miguel Layún sobre el vestidor de Selección Mexicana: "Pin... egos"

Miguel Layún tuvo un amplio recorrido en Selección Mexicana y, avalado por su experiencia y su sinceridad característica, reconoce que el principal problema del Tri son los egos, cuando éstos llevan a no escuchar otras opiniones.

"Te voy a decir y, perdón por las palabras, pero pinches egos. Te lo digo abiertamente y no tengo empacho en decirlo y lo he expresado infinidad de veces. No significa que el ego sea malo, siembre y cuando no actues basado en lo que el ego te lleva, señaló en entrevista con Fox Sports.

"Creo que desafortunadamente ese ego que hay dentro por haber tantas figuras en nivel Selección lo único que genera es que muchas veces no se acepta una opinión distinta. Partiendo de ese punto, no tengo manera de tomar nada personal, pero sí creo que nos falta esa humildad para tener esa apertura y escuchar lo que cada uno, sin importar si tienen más o menos jerarquía, pueden aportarle a lo que todos buscamos, que es el crecimiento grupal", agregó el jugador del Monterrey.

"SELECCIÓN TIENE QUE SER UN MÉRITO DEPORTIVO" Miguel Layún, con el Tricolor, "está todo bien" buscando llegar a Catar 2022 y "sí lo veo" a 'Piojo' Herrera dirigiendo a Chile...#LUPenCasa pic.twitter.com/pbZy0jPqVD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 15, 2021

'A CHICHARITO NO SE LE HA DADO EL RECONOCIMIENTO COMO MÁXIMO GOLEADOR DEL TRI'

El exjugador de América y Porto se refirió también a la ausencia de Javier 'Chicharito' Hernández en las convocatorias de la Selección Mexicana, descartando que el jugador del Galaxy ya no quiera vestir la playera del Tri.

"Es una persona a la que quiero mucho, es un amigo con el cual he compartido muchas cosas. Yo creo que él quiere seguir participando en Selección Nacional, al final de cuentas es una persona que ha hecho cosas importantes, y como todo ser humano él estará trabajando en sus cosas personales tanto a nivel emocional y mental. Yo lo veo trabajando muy duro para poder brindarle lo mejor a su equipo y que eso le permita abrir las puertas con Selección nuevamente", apuntó.

Layún señaló que a Hernández Balcázar no se le ha dado un lugar adecuado como máximo anotador del combinado nacional, sin embargo, también se dijo partidario de la competencia

interna y de que las convocatorias deben ser para los jugadores que estén en su mejor momento.

"Yo creo que no se le ha dado el reconocimiento como máximo goleador de la Selección Mexicana; ahora, eso no significa que la competencia interna no tiene que ser día a día. Yo soy partidario de que la Selección es para los que están en mejor momento porque no se puede escatimar, llegar a un Mundial y decir 'hace tres años fui fulanito de tal', debemos de trabajar para, en el día, ser la mejor versión y cada uno de los que esté ahí sea porque realmente está en un momento importante a nivel deportivo", expresó.