Tata Martino: 'Vamos a darle prioridad a los Juegos Olímpicos'

Tener un plantel nutrido para encarar los próximos Juegos Olímpicos será una prioridad, así lo aseguró el técnico de la Selección Nacional, Gerardo Martino, quien además pretende encontrar un equilibrio en los escuadrones nacionales que disputarán las distintas competencias.

“El equilibrio hay que encontrarlo, pero como dije cuando terminó la fecha FIFA de noviembre, obviamente lo más importante son las eliminatorias que empiezan en septiembre y hay una parte que competimos a la par que es entre Final Four, Juegos Olímpicos y Copa Oro, donde evidentemente vamos a darle prioridad a los Juegos Olímpicos”, declaró para TUDN.

Sin embargo, también dejó en claro que debe llegar a un acuerdo con el entrenador de la Sub-23, Jaime Lozano, quien aún está por elegir a los tres representantes mayores que estarán bajo su mando y el ideal del Tata es dejar en medida de lo posible, la mayor cantidad de opciones para Lozano.

"Los Juegos Olímpicos serán la prioridad en Selección Mexicana" Gerardo 'Tata' Martino en exclusiva con @GibranAraige para @Lineade4TUDN En vivo TUDN pic.twitter.com/pCCloobqA7 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 30, 2020

“Seguramente es un tema que tenemos que seguir hablando con Jaime, respecto incluso a los tres mayores que eventualmente él vaya a elegir porque esos tres futbolistas no van a participar en esta Copa Oro y él espera mi decisión final acerca de los futbolistas elegidos porque en cuanto yo me pueda arreglar con futbolistas que no son Sub-23 menos le tocará el plantel a él y más posibilidad de elección tendrá”, apuntó.

