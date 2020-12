Charlyn Corral: 'Extraño volver a ponerme la playera del Tri'

La Selección Mexicana Femenil sigue siendo uno de los objetivos en la vida profesional de Charlyn Corral y no lo es sólo de cara al año entrante, sino que lo ha sido desde siempre; sin embargo, reiteró que por ahora su prioridad es recuperarse al cien por ciento de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda

“Sí, al final volverme a poner la camiseta es algo que extraño y no voy a mentir. Al final a quién no le gusta portar su camiseta, es un orgullo y siempre he dicho que en Selección las cosas no me han sido fáciles, yo sé que puedo aportar mucho y tengo mucho que aportar tanto futbolísticamente como a las nuevas generaciones fuera de la cancha.

“Y me gustaría estar ahí porque al final sé que va haber un momento donde aunque quiera no voy a poder, y si recuperada aún puedo, me encantaría ponerme la verde, pero eso ya es a largo plazo, lo más importante es que me recupere”, dijo a RÉCORD.

En tanto, la delantera del Atlético de Madrid, compartió que por medio de Javier Mier, coordinador de selecciones menores, la gente de la Federación Mexicana de Futbol ha estado pendiente de su recuperación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KENTI ROBLES: 'ESTAR EN REAL MADRID ES UN PRIVILEGIO; OJALÁ PUEDA INSPIRAR A OTRAS JUGADORAS'

“Sí, tuve contacto con gente de Selección, se acercó Javier Mier y se lo agradezco mucho, que me haya escrito y deseado una buena recuperación y es algo bueno saber que también hay a quien le importas y que esperan que te recuperes”, señaló.