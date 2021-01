Ormeño: 'Hace 2 meses no me conocían en mi casa; hoy dos selecciones pueden estar interesadas'

Santiago Ormeño pasó de estar prácticamente en el anonimato a estar en boca de todos, e inbcluso nombre suene para ser seleccionado de Perú o de México.

El delantero de Puebla, que acaparó reflectores desde su participación en la eLiga MX, y posteriormente destacó por ser el goleador de la Franja.

"Sí sigo ayudando a mi equipo, puedo conseguir un llamado a Selección. Para cualquier futbolista la Selección es un sueño. Hay buenos delanteros, está Jiménez, JJ Macías, está Henry Martín, está Chaquito, fácil no está, pero si mantengo un buen nivel, puedo estar ahí", explicó el atacante en entrevista con TUDN.

"Hace dos meses no me conocían en mi casa y que hoy dos selecciones puedan estar interesadas en mí es increíble" @santorme En vivo TUDN pic.twitter.com/4vfQ9GdJvO — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) January 12, 2021

Ormeño reconoció que no sabría qué hacer si tanto el Tri como Perú lo buscan al mismo tiempo.

"Hace dos meses no me conocían en mi casa y que hoy dos selecciones puedan estar interesadas en mí, la verdad no sé qué decidiría", explicó.

Sobre qué tan difícil es librarse de las marcas conforme las defensivas conocen sus movimientos, Santiago admitió que busca variar sus desmarques.

"Ya te van conociendo y se dan cuenta de tus virtudes, como jugador tienes que meter variedad para poder salir victorioso de eso, he sentido que ya no me marcan igual. Me gusta agarrar el balón hacia el frente y ahora me anticipan, hago lo mejor que puedo.

"Este torneo es importante para mí, arranqué bien, pero mi meta está en mínimo igualar lo que hice el torneo pasado, pueden venir más grandes como un llamado a Selección", apuntó.