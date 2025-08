Heung-min Son y su emotivo discurso de despedida de Tottenham

Heung-min Son dio un emotivo discurso para despedirse de Tottenham, pues el surcoreano desea cambiar de aires a sus 33 años de edad y todo indica a que su destino será en Estados Unidos con LAFC.

¿Qué dijo Son para despedirse de Spurs?

El icónico atacante de los Spurs explicó en su conferencia de prensa sus razones para cambiar de equipo, además de agradecer a la institución que apoyó su decisión en todo momento.

"Fue muy difícil tomar esta decisión, pero como dije recién, sentí que necesitaba un nuevo ambiente para empujarme a mí mismo. Sentí que necesitaba un cambio, 10 años es un largo tiempo", dijo Son.

Son reflexiona su etapa en Tottenham

Son se explayó en recapitular su carrera en Spurs, a donde llegó desde joven. El extremo surcoreano agradeció especialmente a los aficionados que le entregaron su cariño a lo largo de su etapa en el norte de Londres.

"Vine al norte de Londres como un niño de 23 años, muy corta edad. Un chico joven vino a Londres, quien ni siquiera sabía hablar inglés, y dejar este club como un hombre, es un momento de orgullo. Quiero agradecer a los aficionados que me dieron cariño y me hicieron sentir en casa; es una de las decisiones más duras que he tenido que tomar", agregó el surcoreano.

