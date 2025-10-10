Willer Ditta previo al México vs Colombia: "Tenemos un equipo con gran jerarquía"

Este fin de semana la Selección Mexicana de Javier Aguirre vuelve a la actividad después de los dos empates en la Fecha FIFA del pasado mes de septiembre.

Ahora, el equipo de Javier Aguirre se enfrentará a Colombia, seleccionado que tiene entre sus filas a Willer Ditta, defensa central que militan en Cruz Azul y que habló antes del juego entre México y los cafetaleros.

"No, no sé si ventaja, yo he tenido la oportunidad de enfrentar y también compartir con algunos compañeros que están en selección, así que nada, creo que tenemos un equipo con una gran jerarquía, todos nuestros jugadores están jugando en grandes ligas y no creo que van a tener problema para poder enfrentar el partido de mañana", comentó Ditta.

Colombia logró asegurar su clasificación para el Mundial que se jugará en tierras mexicanas, estadounidenses y canadienses el verano del 2026, los sudamericanos calificaron en tercer lugar en la eliminatoria de Conmebol.

Colombia domina a México

En los últimos cinco enfrentamientos, Colombia ha ganado cuatro y solo ha perdido en una ocasión, los ahora dirigidos por Javier Aguirre no le ganan a la selección de Colombia desde el año 2010, cuando el Tri ganó por la mínima diferencia.

Colombia venció a México, en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, por marcador de tres goles a dos, resultado que se repitió en un par de ocasiones, la última vez que estos equipos se enfrentaron fue en diciembre de 2023.