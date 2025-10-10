Willer Ditta previo al México vs Colombia: "Tenemos un equipo con gran jerarquía"

El defensa central colombiano, que juega en Cruz Azul, habló en la previa al encuentro entre México y los cafetaleros

Marcos Olvera García

Este fin de semana la Selección Mexicana de Javier Aguirre vuelve a la actividad después de los dos empates en la Fecha FIFA del pasado mes de septiembre.

Ahora, el equipo de Javier Aguirre se enfrentará a Colombia, seleccionado que tiene entre sus filas a Willer Ditta, defensa central que militan en Cruz Azul y que habló antes del juego entre México y los cafetaleros.

Ditta con su selección | @FCFSeleccionCol

"No, no sé si ventaja, yo he tenido la oportunidad de enfrentar y también compartir con algunos compañeros que están en selección, así que nada, creo que tenemos un equipo con una gran jerarquía, todos nuestros jugadores están jugando en grandes ligas y no creo que van a tener problema para poder enfrentar el partido de mañana", comentó Ditta.

Colombia logró asegurar su clasificación para el Mundial que se jugará en tierras mexicanas, estadounidenses y canadienses el verano del 2026, los sudamericanos calificaron en tercer lugar en la eliminatoria de Conmebol.

Ditta con Cruz Azul | MEXSPORT

Colombia domina a México

En los últimos cinco enfrentamientos, Colombia ha ganado cuatro y solo ha perdido en una ocasión, los ahora dirigidos por Javier Aguirre no le ganan a la selección de Colombia desde el año 2010, cuando el Tri ganó por la mínima diferencia.

Colombia venció a México, en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, por marcador de tres goles a dos, resultado que se repitió en un par de ocasiones, la última vez que estos equipos se enfrentaron fue en diciembre de 2023.

Colombia enfrentará a México en Amistoso | MEXSPORT
Te recomendamos
Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: Así marchan las Tabla de Grupos
Selección Mexicana
Cruz Azul

TE PUEDE INTERESAR

Mundial 2026: ¿Cómo marcha la Eliminatoria en Concacaf?

Internacionales | 10/10/2025

Eliminatorias Concacaf Mundial 2026: Así marchan las Tabla de Grupos
¡Emotivo! Hijo de Miguel Ángel Russo anota con dedicatoria y rompe en llanto

Futbol Internacional | 10/10/2025

¡Emotivo! Hijo de Miguel Ángel Russo anota con dedicatoria y rompe en llanto
Bellingham se sincera con la salud mental

Internacionales | 10/10/2025

Bellingham, jugador del Real Madrid, se sincera con la salud mental: “Me he sentido vulnerable”

LO ÚLTIMO

 