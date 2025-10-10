Bellingham, jugador del Real Madrid, se sincera con la salud mental: “Me he sentido vulnerable”

Jude Bellingham uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid, actualmente, habló sobre uno de los temas más sensibles que puede enfrentar cualquier deportista, esa es la salud mental; el mediocampista resaltó la presión que puede provocar las redes sociales.

Real Madrid l AP

Al mismo tiempo el inglés pidió más apertura y empatía sobre el medio futbolístico y es que esa situación ha creado un giro a la mente para el futbolista asegurando que se deja llevar por lo que las redes sociales opinan, especialmente en X, antes Twitter.

"Cuando era un joven jugador en Birmingham, solía escribir mi nombre en Twitter y leer todo lo que se decía. Pero, aunque los comentarios fueran positivos, rápidamente decidí: ¿por qué debería dejar que la opinión de gente que no me conoce valide lo que pienso de mí mismo?”, reflexiona en primera persona como embajador de Laureus.

Bellingham l AP

Bellingham aseguró que las opiniones suelen jugar en contra de lo que realmente se supone que es: “ Yo creía que era un buen jugador antes de leerlo en Twitter, así que ¿qué sentido tenía leer lo que decían los demás?.”

“Por supuesto, si me encontraba con comentarios negativos, el efecto era el contrario. Así que, de nuevo, me preguntaba: ¿por qué estoy poniendo eso en mi propia salud mental?”, se cuestionaba el jugador y hoy lo comparte.

No todo es malo

Jude Bellingham también resaltó que hay un lado bueno para el jugador que invita a conocer más al ser humano y no tanto al ídolo que todos ven: “Hay aspectos de las redes sociales que son muy valiosos para un deportista.”

“Cada vez más gente interactúa con ellas, en lugar de con ruedas de prensa y entrevistas televisivas. Cuando puedes ser sincero y auténtico con los aficionados, les das una idea muy clara de cómo te has sentido en un partido o en tu vida cotidiana. Te ayuda a ser más cercano”, resalta el jugador del Real Madrid.

Jude Bellingham l AP

El lado oscuro

Bellingham recalca el impacto de las opiniones negativas: “Sin embargo, como descubrí cuando era un jugador joven, también hay un elemento negativo que ahora he decidido evitar, y sé que muchos otros atletas también lo han hecho. Ya hay suficiente negatividad y presión en el deporte profesional como para ir a buscarla. Ahora, cuando leo comentarios negativos, no me afectan, pero sigo prefiriendo no verlos”.



Futbol l AP