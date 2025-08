Jaime Lozano recuerda que estuvo a punto de dirigir a Houston Dynamo antes de enfrentarlos

El duelo de Pachuca en contra de Houston Dynamo será especial para el entrenador de los Tuzos, ya que recientemente ha revelado que en 2021 estuvo muy cerca de llegar a la dirección técnica de su rival en turno, sin llegar a buen puerto la negociación, causando la llegada de Paulo Nagamura.

Lozano vive una nueva etapa como entrenador de clubes en México | Imago7

Rumbos distintos en el pasado

Durante la conferencia de prensa previa al partido de Pachuca, en el que buscará el pase a la siguiente ronde la la Leagues Cup, Jimmy Lozano habló acerca de los días en los que estuvo a punto de llegar al banquillo texano, sin tener éxito en ello; por el contrario, Paulo Nagamura fue el elegido, tal y como lo fue Guillermo Almada en ese mismo tiempo.

"Ayer lo hablaba con mi auxiliar, veníamos llegando a la ciudad y le comentaba justo eso, cómo es la vida porque hace tres años, un poco más, me entrevisté con Houston Dynamo, estuve a punto de llegar, no se decidieron por mí. Al mismo tiempo me entrevisté con Pachuca y sí tenía la intención de que yo llegara, pero como había empezado pláticas o estos filtros con Dynamo, a Tuzos le urgía y llegó Guillermo Almada.", mencionó el exentrenador del Tri.

Lozano puede clasificar a Pachuca a la siguiente fase | Imago7

¿Se viene debut?

También habló acerca de su más reciente refuerzo, William Carvalho, quien no ha podido ser parte de los planteamientos de Lozano; sin embargo, eso podría cambiar en el duelo ante los texanos.

"El único que estaría en duda para la banca sería William. Fue el último en llegar, tuvo un periodo largo de inactividad, estuvo entrenando por su cuenta. Es el único con el que tendríamos cierta duda de que pueda estar mañana o hasta en la banca, no sabemos", declaró.

"También saber si nos viene mejor que haga entrenamientos fuertes hoy y mañana, un poquito más de los que vamos a hacer nosotros y poder aspirar a que esté para la Liga", concluyó.

Carvalho es nuevo refuerzo de Pachuca | X: @Tuzos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Guido Pizarro defiende la Leagues Cup y anuncia búsqueda de nuevo fichaje en Tigres