¡Al Final Four! Pachuca rescató el empate ante Orlando Pride y accedió a Semifinales

En un enfrentamiento cargado de emociones, las Tuzas del Pachuca lograron rescatar un empate 1-1 este miércoles ante el Orlando Pride, resultado que les dio el pase a las Semifinales de la Copa de Campeonas Concacaf W. Lo verdaderamente dramático no fue el marcador final, sino el modo en que se tejió, con una veterana figura del futbol femenino regalando el primer golpe y una respuesta firme de las mexicanas.

Desde el inicio, Orlando intentó imponer su ritmo ofensivo, con Marta Vieira da Silva al frente como motor. La brasileña de 39 años, ícono del deporte femenino, volvió a dejar claro su poder ofensivo cuando, al minuto 25, clavó un zurdazo de tiro libre que se coló por encima de la barrera hasta el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Esthefanny Barreras.

Marcó un golazo | MEXSPORT

Sin embargo, la reacción de Pachuca no se hizo esperar. En la segunda mitad, con más carácter que dominio claro, las hidalguenses presionaron al conjunto estadounidense y consiguieron igualar el marcador con un remate preciso de la nigeriana Chinwendu Ihezuo apenas al minuto 54. Ese gol resultaría decisivo para definir el destino del grupo.

Con ese 1-1, Pachuca terminó como segundo lugar del Grupo A, sumando 7 puntos al igual que Orlando, pero con una mejor diferencia de goles. Así, se aseguró su lugar en las Semifinales, donde enfrentará al Washington Spirit, mientras que el América rivalizará con Gotham FC en una serie de alto calibre.

Pachuca respondió | MEXSPORT

Marta aparece, pero no define

El duelo comenzó con Orlando empujando. Marta fue la jugadora más peligrosa, moviéndose entre líneas, buscando espacios y generando inquietud para la defensa de Pachuca. En efecto, su gol de tiro libre puso a su equipo al frente con un disparo curvado por encima de la barrera, con lugar y efecto, imparable para la guardameta.

Sin embargo, esa ventaja no se amplió pese a que el Pride tuvo al menos dos oportunidades claras posteriores. La ofensiva estadounidense trató de consolidar, pero encontró en Barreras una portera dispuesta, y en la falta de puntería, una aliada de su rival.

No pudieron concretar | MEXSPORT

Pachuca insiste y iguala

Pachuca no se replegó tras conceder el gol. En la segunda mitad salió con otra actitud: adelantó líneas, intensificó la presión y encerró al Pride en su campo. Esa insistencia rindió frutos poco después del minuto 50, cuando Kenti Robles sirvió un centro al área chica y Chinwendu Ihezuo remató de derecha para empatar el duelo.

Previamente, Pachuca ya había tenido peligros con oportunidades mano a mano generadas por Myra Delgadillo y la misma Ihezuo, aunque fallaron por poco o desviaron. En los minutos finales, el equipo mexicano estuvo cerca de dar la voltereta, pero el empate bastó para avanzar.

Avanzaron por los goles | MEXSPORT

La diferencia que vale

El resultado coloca a Pachuca como segundo del grupo, con siete unidades, igual que Orlando —pero con mayor diferencia de goles—, lo que le dio el pase directo. Orlando, por su parte, se quedó con las manos vacías pese al protagonismo inicial.

Con su boleto asegurado, Pachuca ahora tendrá como rival al Washington Spirit, equipo estadounidense que representa un reto exigente. En paralelo, el América se enfrenta a Gotham FC en la otra llave Semifinal.

El torneo Concacaf W está tomando fuerza y visibilidad creciente, gracias en parte a la participación de figuras globales como Marta, pero también por el empuje del futbol femenino mexicano. Este tipo de victorias fortalecen la narrativa de que los clubes mexicanos no solo compiten, sino que pueden sobresalir.