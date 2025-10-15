América Femenil viene de atrás y vence a Atlas con gol de último minuto

América rescató el triunfo ante Atlas y se aleja del liderato. Las Águilas volvieron a sufrir dejando nuevas dudas en su lucha por el campeonato pero al menos lograron llevarse el triunfo. Las dirigidas por Ángel Villacampa marcaron de último minuto para llevarse los tres puntos en el arranque de la Jornada 16 del Apertura 2025.

Palacios fue la figura

Kiana Palacios apareció dos veces en el segundo tiempo, la segunda de ellas desde los once pasos y en el minuto 98 para darle la vuelta al partido rescatando así el triunfo de América ante las rojinegras. La capitana azulcrema marcó su noveno y décimo tanto en la temporada para ayudar a su equipo a alcanzar los 35 puntos.

El triunfo deja a las Águilas en el mismo tercer puesto a tres unidades de alcanzar el liderato de Tigres quien aún tiene su partido de J16 pendiente. Las Águilas aspiran al liderato pero para ello necesitan que tanto las Amazonas como las Tuzas no sumen puntos.

ueñan con el lider | MEXSPORTS

Brenda Ceren brilló en el Jalisco

Una de las grandes figuras del partido fue la delantera Brenda Ceren. La camiseta 11 de Atlas se encargó de meter los dos goles de las rojinegras que las ilusionaban con la victoria y los tres puntos que podrían meterlas de lleno en la lucha por la Liguilla.

El primer tanto llegó a los 38 minutos para igualar el marcador a un tanto por bando. La rojinegra aprovechó una mala salida de América y en una gran jugada individual llevó el balón desde el medio campo hasta el área de América para definir y empatar el juego.

Firmó un doblete | IMAGO7

Previo al medio tiempo Ceren volvió a aparecer, esta vez desde los 11 pasos para darle la vuelta al marcador. Desafortunadamente para el equipo tapatío, no pudieron mantener la ventaja.

Antes de los dos tantos de Ceren, Alexa Soto había adelantado a las Águilas. La volante apareció sóla dentro del área tras un pase filtrado perfecto de Montserrat Saldivar. Soto simplemente tuvo que definir a un costado para marcar el primer gol del partido.

Fue un juego parejo | MEXSPORT

Atlas se aleja de la Liguilla

Las rojinegras necesitaban los tres puntos para mantenerse dentro de la lucha por la Liguilla. El equipo llegó con 22 puntos a este partido ubicadas en el puesto 12. Los tres puntos las podrían haber llevado hasta el séptimo lugar a la espera de otros resultados. Sin embargo, con la derrota prácticamente dicen adiós a la siguiente fase.

¿Cómo cierran el torneo?

América disputará su último partido de temporada regular contra Mazatlán el próximo 1ro de noviembre. Un rival a modo que podría ayudarlas para llegar motivadas a la Fase final. Por su parte, Atlas se medirá ante Monterrey buscando el triunfo y un milagro que las lleve a Liguilla.

Se alejan de la Liguilla | IMAGO7