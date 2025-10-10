Tigres, en los últimos minutos, vence al América y vuelve al liderato de la Liga MX Femenil

Tigres visitó a las Águilas del América en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, encuentro que significaba la posibilidad de subirse a la plana más alta de la Liga MX Femenil en las últimas jornadas del torneo Apertura 2025.

La expectativa, al final, terminó siendo mucho más de lo que aconteció en la cancha, a pesar de eso, Tigres fue incisivo en el primer tiempo, las jugadoras dirigidas por Pedro Martínez presionaron alto al cuadro azulcrema y lograron desestabilizar lo planteado por Ángel Villacampa.

Antes de los 20 minutos de tiempo corrido, Diana Ordóñez marcó el primer gol, aprovechando una desconcentración de la defensa azulcrema, situación que fue recurrente durante la primera mitad del compromiso, Tigres estuvo cerca de aumentar la ventaja, aunque no tuvieron la misma puntería para incrementar la diferencia.

Ya en el segundo tiempo, el entrenador felino echó para atrás a sus dirigidas y América tomó el control de las acciones, aunque no pudieron capitalizar las opciones que tuvieron.

Pasada la hora de juego, Irene Guerrero cobró una falta en los linderos del área, la posición no favorecía a la jugadora del América, aun así, sacó el disparo y logró vencer a la guardameta felina para empatar el juego.

A un minuto del final, Ordóñez volvió a marcar para darle la victoria a Las Amazonas, ante una mala salida del cuadro azulcrema. Con este marcador, América Femenil se queda en la tercera posición de la tabla, con 29 puntos, mientras que Tigres (con 38 unidades) retomar el liderato del circuito rosa en el futbol mexicano.

