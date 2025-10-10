¡Le picaron el orgullo! Tuzas remontan y golean al León con doblete de Charlyn Corral

Las Tuzas del Pachuca tuvieron que remar desde atrás para imponerse con un contundente 5-2 sobre el León el Nou Camp en el inicio de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil para ponerse como líderes momentáneos con 36 unidades superando a Tigres.

Pachuca remonta con Charlyn l IMAGO7

La visita sería sorprendida antes de los 10 minutos cuando Chelsea Lean se atrevería a sacar zapatazo que terminaría siendo desviada por Yashira Barrientos que provocaría cambiar de dirección dejando sembrada a Esthefanny Barreras para abrir el marcador.

Sin embargo, aún llegaría uno más para La Fiera que al minuto 12 ya se ponía 2-0 gracias a un tiro centro de Rubí Soto que dejaría pagando a la guardameta tuza. Tan solo cuatro minutos después la visita reaccionaría y Myra Delgadillo acortaría distancias con un certero cabezazo.

Pachuca vence al león l IMAGO7

Le picaron el orgullo a Pachuca

Y minutos después llegaría la goleadora del Pachuca, Charlyn Corral aparecería con su primer intento sobre el arco, mismo que fructificaría con el empate a dos tantos y de paso registrar su vigésima actuación del torneo regular.

Las Tuzas empezaron a crecer y a tomar confianza y todavía avisaría con par de llegadas temibles por parte Chinwendu Ihezuo y uno más de Corral que quedaría en solo avisos; sin embargo, Nina Nicosia pondría la voltereta en los últimos minutos de la primera parte.

Tuzas líderes al momento l IMAGO7

Pachuca no se iría satisfecha y sobre el agregado, antes del descanso, sería Kenty Robles quien se animaría para meterse hasta el área y sacar el talento de sus botines con una punteada de balón que aprovecharía con la salida del meta para lograr superar y poner el 2-4.

Así se terminaría el primer tiempo, pero la inercia no terminaría las hidalguenses se haría del esférico para atacar en busca de uno más; Charlyn Corral seguía intentando y al minuto 53 se enctraría con el esférico en el área chica para catapultar el quinto definitorio.

Charlyn Corral llega 21 goles

La goleador mexicana firmó su doblete y con ello cosechó su gol número 21, para proclamarse como la jugadora del partido, y empatar su mejor registro goleador en fase regular, en este certamen podría superarlo ya que faltan dos fechas por jugarse.



Charlyn Corral l IMAGO7