Charlyn Corral calla críticas al conquista su primer título con Pachuca Femenil

Tras coronarse en el Clausura 2025 de Liga MX Femenil, Charlyn Corral, delantera de Pachuca, resaltó como a lo largo de su carrera ha tenido fortaleza mental para levantarse de múltiples caídas. Asimismo, señaló que, tras haberle anotado a América y Rayadas en esta Liguilla, también cierra un capítulo de múltiples críticas hacia ella.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Luego de levantar el primer trofeo de las Tuzas en el ‘Circuito Rosa’, la historia artillera confesó que un día antes lloró al recordar todos los momentos difíciles y “críticas injustas” que ha tenido en su carrera profesional. De igual manera, hizo referencia a los señalamientos que dicen que no anota en partidos importantes y recordó que en este torneo ya anotó ante Rayadas en fase regular y América en esta Final.

Levantaron el título | IMAGO7

“Unos días antes lloré porque recordaba todo eso que ha pasado. Todas las críticas, que he recibido, muchas injustamente porque pues yo creo que siempre he hablado en la cancha, siempre he hablado con números, pero al final lo más bonito siempre es hablar trabajando. Cuando me ha tocado perder a la que revientan primero es a mí y no pasa nada, yo ahora sí que ya me acostumbré a recibir pedradas.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

“Pero, así como me acostumbré a eso en mi carrera, también me he acostumbrado a levantarme, me he acostumbrado a saber quién soy. Y hoy creo que se cierra un capítulo la verdad sí, lo veo así como ya quitar peso de muchas de Liguillas y Finales que no se daban, pero que al final uno sabe porque no se daban. Hoy yo sabía que se iba a dar por muchas circunstancias, por cómo veía el equipo y estoy contenta”, comentó.

Marcó cinco goles en Liguilla | IMAGO7

En lo individual, Charlyn Corral cerró el Clausura 2025 con 26 goles. De esos cinco fueron en Fase Final, pues ante Atlas anotó tres en Cuartos de Final, mientras que contra América sumó otros dos, ambos en la Ida en el Estadio Hidalgo.

Con sus actuaciones individuales, complementadas con el desarrollo del plantel durante este torneo, Charlyn Corral aseguró que tenía plena confianza en que las Tuzas se coronarían finalmente. Y es que desde 2017, Pachuca había perdido tres Finales en el ‘Circuito Rosa’, dos de ellas con Charlyn en el equipo.

Levantaron el primer título | IMAGO7

“Confiaba mucho que la tercera era la vencida, ya me había tocado perder dos finales, pero esta no se me podía ir, nos costó, creo que sufrimos bastante en este partido, pero se logró. Yo vi más convicción de todo el grupo, de todas las jugadoras, tanto de las de banca como las de cancha y eso creo que hizo que hoy ganáramos”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Las Tuzas son campeonas del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil!