¿De vuelta a Primera División? Atlante vuelve a obtener la certificación para jugar en Liga MX

Se dice que el ascenso y el descenso volverá a la Liga MX en 2026, aunque hay ciertas especificaciones que los equipos de Liga de Expansión tienen que cumplir para poder ganarse su derecho a jugar en la primera división del futbol mexicano.

Este viernes, mediante un par de comunicados de prensa liberados en redes sociales, tanto Atlante como la Liga de Expansión, confirmaron que el equipo azulgrana cumple con los requisitos para poder ascender de manera deportiva, acreditando, una vez más, el proceso de certificación.

El comunicado de los Potros de Hierro

"Tras la revisión y análisis de la documentación presentada, así como la validación del cumplimiento de los criterios señalados en la convocatoria, los integrantes del Comité determinaron, por unanimidad, que el Club Atlante cumple con los requisitos para mantener la calidad de Club Certificado dentro de la categoría", dice el comunicado de la Liga de Expansión

Este año, Atlante cumple 11 años en la Liga de Expansión, quedando cerca, en varias ocasiones, del poder volver al Máximo Circuito del futbol nacional.

Atlante puede volver a la Liga MX

La certificación no es suficiente

A pesar de que Atlante volvió a aprobar el proceso de certificación, esto no es suficiente para que se vuelva a la Liga MX, de acuerdo a los estatutos de la Liga MX, como mínimo, tiene que haber tres equipos certificados para considerar la vuelta de los equipos de la Expansión a la Primera División de México.

Los Potros de Hierro se encuentran peleando el presente certamen en la Liga de Expansión, donde Atlante marcha en la tercera posición cuando faltan cuatro jornadas para el final del torneo regular.

