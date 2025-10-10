Cruz Azul vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J15 de la Liga MX Femenil?

Las últimas tres jornadas del torneo regular de la Liga MX Femenil tendrán lugar a partir de este fin de semana con varios partidos interesantes, entre ellos Cruz Azul recibiendo en su cancha a Santos, dos equipos con realidades completamente diferentes de cara a la Liguilla del torneo.

Uno de los campos de La Noria, instalaciones que están cumpliendo 30 años de haber sido fundadas, será la sede de este partido de la esperanza para La Máquina, pues Santos está completamente eliminado a tres semanas de terminar el torneo regular.

La Liga MX Femenil está llegando a su fin | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

Cruz Azul tiene grandes aspiraciones de poder meterse a la Liguilla, pues de momento se mantiene como noveno lugar con 21 puntos, a solo uno de Pumas, que es el último club clasificado por ahora. Los números de las cruzazulinas no son malos, pues han conseguido seis victorias, tres empates y cinco derrotas, lo cual las mantiene con esperanzas de clasificar.

La diferencia de goles incluso es mejor para las celestes que para las de Pumas, además de contar con una de las máximas goleadoras del torneo, Aerial Chavarín, con 15 tantos anotados a lo largo de las 14 jornadas anteriores, a cinco de la máxima anotadora, Charlyn Corral.

Después de terminar el duelo ante las laguneras, Cruz Azul tendrá que medirse también ante Querétaro y Tigres para tratar de clasificar con los puntos que sumen al final, esperando que los puestos de arriba no sumen.

Cruz Azul viene de vencer a Tijuana 4-3 | X: @AzulFemenil

Santos por su parte es un equipo que está completamente eliminado, pues aunque de momento se mantiene con nueve puntos en el lugar 15, incluso sumando los nueve puntos restantes, solamente alcanzaría una cifra de 18, aspirando únicamente a la posición 13 del torneo, la cual por el momento ocupa Tijuana.

El último resultado de Santos fue un empate a cero goles ante las Bravas de Juárez en la Fecha 14, pero la última vez que visitaron, fue a León en la Jornada 12, en la cual perdieron 5-0 en el Nou Camp, resultado que las pone como uno de los equipos más goleados en el certamen con un total de -17.

Santos es uno de los equipos eliminados del torneo | Imago7