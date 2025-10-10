Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver Pumas vs Atlas?

La Jornada 15 de la Liga MX Femenil tendrá este sábado 11 de octubre un duelo clave entre Pumas y Atlas, en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro, programado para las 12:00 horas será vital para ambos equipos.

En acción | IMAGO7

¿Cómo llegan Pumas y Atlas al compromiso?

Para las felinas, el compromiso representa una oportunidad importante para mantenerse dentro de la zona de clasificación a la Liguilla. El equipo dirigido por Karina Báez llega con 22 puntos en el octavo lugar de la tabla, aunque con la presión de varios rivales que acechan por detrás.

En su última presentación, Pumas dejó escapar la victoria frente a Chivas, que remontó un marcador adverso y se impuso 4-3 en un partido lleno de emociones. A pesar del tropiezo, el cuadro universitario ha mostrado solidez ofensiva y confía en recuperar terreno jugando en casa.

Del otro lado, Atlas atraviesa un momento complicado en el torneo. Las rojinegras ocupan la duodécima posición con 19 unidades y vienen de caer 4-2 ante León en la Jornada 14, resultado que evidenció sus problemas defensivos y su irregularidad fuera de casa.

Festejo de Atlas | IMAGO7

El Estadio Olímpico Universitario luce como una aduana difícil para el conjunto tapatío, que buscará sumar para no alejarse definitivamente de la lucha por un boleto a la fase final. Pumas, en cambio, intentará aprovechar su localía y el impulso de su afición para afianzarse entre los ocho mejores.

El duelo entre universitarias y rojinegras promete emociones y goles, con dos equipos que necesitan sumar para cumplir sus respectivos objetivos. Para Pumas, el reto será confirmar su condición de favorito y dar un paso firme hacia la Liguilla; para Atlas, mantener vivas sus aspiraciones en un cierre de torneo que no permite margen de error.

Ambos equipos llegan con cuentas pendientes y la urgencia de reencontrarse con la victoria, lo que anticipa un encuentro intenso y determinante en la recta final del Apertura 2025.

¿Dónde ver Pumas vs Atlas de la Liga MX Femenil?

Fecha: Sábado 11 de octubre

Hora: 12:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX, Liga MX Femenil (YouTube)

Festejo de Pumas | IMAGO7