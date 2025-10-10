“Argentina es una más”: México ningunea a la Albiceleste de cara a los Cuartos de Final de la Sub20

La Selección Mexicana ya se encuentra lista y afinada para enfrentar los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, ante Argentina, luego de golear en los Octavos de Final a Chile, previo al juego Diego Ochoa dejó palabras sobre cómo afrontan este duelo.

“Para nosotros es un partido más, históricamente, no nos vamos meter en esa dinámica porque sabemos que nos ha ido mal contra Argentina, es un rival con quien no nos ha salido las cosas a nivel historia”, resaltó el defensa para los micrófonos de ESPN.

México l AP

Diego Ochoa recalcó que durante su proceso no se enfrentaron a la Albiceleste y esta será el primer encuentro entre esta generación: “Nosotros en la Sub-20 no nos enfrentamos jamás en nuestro proceso, es el primer partido y creemos que podemos hacer un gran papel.”

“Nos vamos enfocar insisto en lo que nosotros podemos hacer cómo podemos hacerle daño a una Selección favorita como lo es Argentina”, dijo el defensa de los Bravos de Juárez que ha sido el pilar en la zona baja del Tri.

México ante Brasil l AP

México tiene claro su objetivo

Diego Ochoa aseguró que no se preocupan en el rival que está enfrente simplemente buscarán hacer su futbol que han desarrollado ante selecciones como España y Brasil: “Nosotros no vemos que equipo nos toca, porque si fuera así quizá no nos habría ido como nos fue en la Fase de Grupo.”

“Nosotros no vemos al rival que nos toca en frente, nosotros nos preparamos todos los partidos de la misma manera y después conscientes que hay partidos que te generan más motivación que otros, es un lindo reto y lo vamos enfrontar de la mejor manera”, finalizó el jugador mexicano.

México Sub20 l AP

¿Diego Ochoa a Europa?

Diego Ochoa ha salido en las últimas horas en las titulares como el próximo jugador mexicano que estaría emigrando al futbol europeo; de acuerdo a diversos reportes: Brujas de Bélgica, Porto de Portugal y PSV de los Países Bajos pusieron sus ojos en el central.

Sin embargo, hay una situación contractual, y es que Ochoa pertenece a Guadalajara y por ahora está cedido con los Bravos de Juárez, por lo que el jugador tendrá que regresar a suelo tapatío aunque existe la opción de compra para los fronterizos.



México l AP