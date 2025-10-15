Rayadas se despide de la Champions Cup W tras ser goleadas por el Washington Spirits

Este miércoles, la Liga MX Femenil se quedó sin una representante en la Concacaf Champions Cup W después de que Rayadas fueran goleadas por el Washington Spirit en el último encuentro de la Fase de Grupos.

El partido no empezó bien para las dirigidas por Leonardo Álvarez, pues a los seis minutos de tiempo corrido, las locales se pusieron al frente con gol de Croix Bethune, a pesar de la desventaja Rayadas se defendió mejor, pero fueron inoperantes a la ofensiva.

Rayadas quedaron fuera de la Concacaf Champions Cup W | @MEXSPORT

El segundo tiempo puede resumirse en 13 minutos, el segundo gol de las estadounidenses cayó al 54', gracias a Rosemonde Kouassi, al 57' vino el tercero del Spirit por conducto de Gift Monday y el autogol de Valeria del Campo, al 67', selló la goleada en favor del Washington Spirit.

Con este resultado, Rayadas terminó en el tercer lugar de su grupo con seis unidades, mientras que el Washington Spirit y el Gotham FC avanzaron a la siguiente ronda con 10 puntos.

¿Qué sigue en la Champions Cup W?

Washington Spirit y Gotham FC se tendrán que enfrentar frente a las Águilas del América y contra las Tuzas de Pachuca, que fueron los dos equipos que avanzaron en el grupo A de la competición de Concacaf.

Los equipos de la Liga MX Femenil buscarán igualar el historial, recordando que el Gotham FC fue el cuadro campeón de la edición 2024-2025.

