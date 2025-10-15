Pumas vs FC Juárez: ¿Dónde y a qué hora ver en VIVO la Jornada 16 del Apertura 2025 Femenil?

Hora de matar o morir. Faltan dos jornadas para que concluya la Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil y los últimos boletos para Liguilla están por repartirse. Cuatro equipos, Tigres, Pachuca, América y Chivas llegan a la Jornada 16 con la clasificación segura, mientras que seis llegan eliminados: Querétaro, Tijuana, Santos, Necaxa, Puebla y Mazatlán.

Por otra parte, Toluca está virtualmente clasificado, lo que deja tres lugares que disputarán siete equipos, entre los que se encuentran Pumas y FC Juárez, que se enfrentarán este jueves en CU. Ambos equipos tienen la necesidad de ganar para mantener vivas sus esperanzas, pero las universitarias llegan con la urgencia de poner fin a su mala racha.

Pumas viene de caer ante Atlas en casa | MEXSPORT

Tras un prometedor inicio de torneo con un triunfo 4-0 ante Rayadas de Monterrey, las dirigidas por Marcello Frigério vinieron de más a menos en el certamen y llegan con una racha de siete derrotas al hilo. Las dos últimas fueron por marcador 4-3 contra Chivas y Atlas, con goles de último minuto; en el caso de las rojinegras, además, fue en CU.

Las Bravas puede eliminar a Pumas

Las fronterizas, por su parte, llegan con un torneo irregular en el cual solo en una ocasión han sumado victorias consecutivas: Jornada 4 y 5, con triunfos 2-0 frente a Atlético San Luis y Tijuana. Desde entonces, no gana dos juegos seguidos, racha que tratará de romper luego de vencer a Necaxa en la Jornada 15.

Las Bravas tienen esperanza de meterse en Liguilla | MEXSPORT

Con ese triunfo, las dirigidas por Óscar Fernández llegaron a 23 puntos y están a un punto de León, en el octavo puesto. Por lo que con un triunfo, y una derrota de la Fiera que visita a Rayadas de Monterrey, se meterá en zona de clasificación y prácticamente dejará fuera a las universitarias.

Con 22 unidades, Pumas tiene que ganar sí o sí, pues de lo contrario tendrá que esperar que San Luis y Cruz Azul pierdan para mantenerse con vida. Con una derrota y un empate de la Máquina, que visita a Gallos Femenil, las de la UNAM quedarían eliminadas del torneo.

Pumas tiene la obligación de ganar | MEXSPORT

En su último compromiso, en el Clausura 2025, estos dos equipos empataron a un gol en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Mientras que en el último juego en el Estadio Olímpico Universitario, en el Apertura 2024, ganó Pumas 3-2.

¿Dónde y a qué hora ver el Pumas vs FC Juárez Femenil en el Apertura 2025?

Fecha : Jueves 16 de octubre de 2025

: Jueves 16 de octubre de 2025 Horario : 18:00 horas (tiempo de Sinaloa)

: 18:00 horas (tiempo de Sinaloa) Sede : Estadio Olímpico Universitario

: Estadio Olímpico Universitario Transmisión: Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

Las Bravas llegan luego de vencer a Necaxa | IMAGO 7