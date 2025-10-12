Liga MX Femenil: Equipos clasificados a Liguilla del Apertura 2025

La temporada regular del Apertura 2025 en la Liga MX está cada vez más cerca de terminar, por lo que los equipos ya empiezan a pensar en la Liguilla. De momento, ya tenemos cuatro clasificadas oficialmente, mientras que otro más está a nada de unirse a este grupo. Los últimos tres puestos están más peleados que nunca.

Como es costumbre, América, Pachuca y Tigres estarán peleando en postemporada. Las Amazonas, tras vencer a las Águilas en la Jornada 15, el equipo se afianzó en lo más alto de la tabla y más probable es que clasifique en esta posición.

Son líderes del torneo | MEXSPORT

Sólo las actuales campeonas, Pachuca, podrían arrebatarle el liderato a las felinas. Las Tuzas, de la mano de su goleadora Charlyn Corral, están buscando el bicampeonato y vienen con paso fuerte. El equipos está sólo dos puntos por detrás del líder demostrando ser nuevamente candidatas al título.

Chivas y América, con paso fuerte pero con dudas

Los dos equipos más famosos de México han demostrado cosas buenas durante esta temporada. Las Águilas marchan terceras con 32 unidades mientras que el Rebaño está cuarto con 30. Ambos equipos han tenido victorias importantes, sin embargo, también tuvieron un par de derrotas dolorosas especialmente ante Tigres.

Ya están clasificadas | MEXSPORT

Tras Chivas y América aparece Toluca quien este sábado por la tarde puede unirse oficialmente a los equipos clasificados. Las Diablas han tenido, por mucho, su mejor temporada y en caso de vencer a Atlético de San Luis superaría los 30 puntos por segunda vez en los últimos cinco años.

Pelea por los últimos tres lugares

Tras estos cinco lugares aparecen siete equipos que están peleando por los últimos dos lugares. Rayadas, Cruz Azul y León tiene cierta ventaja pero Juárez, Pumas, Atlas y Atlético de San Luis los siguen muy de cerca. Sólo cinco puntos dividen estos siete puestos.

Han tenido un buen torneo | MEXSPORT

Las regias parecen estár más cerca y con un triunfo podrían casi asegurar su lugar. Cruz Azul y León también pelean por ese último lugar mientras que Pumas, Juárez y Atlas ya no dependen de ellas mismas y necesitan un par de descalabros para poder clasificar.

Querétaro, Tijuana, Necaxa, Santos, Puebla y Mazatlán ya sólo pelean por no ser el último lugar al final de la temporada.

Faltan dos jornadas | MEXSPORT