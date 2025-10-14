Atlas vs América: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J16 de la Liga MX Femenil?

Solamente dos jornadas más faltan por jugarse en el Apertura 2025 de Liga MX Femenil, la gran mayoría de los clasificados a Liguilla ya están definidos, solamente esperando el final del torneo para saber quién será su rival. América es uno de estos equipos, de momento manteniéndose en el Top 5, ya sin ninguna posibilidad de salir de la 'Fiesta Grande'.

Es Atlas el equipo que aún tiene chances de clasificarse; sin embargo, tendrá que vivir un cierre de torneo prácticamente perfecto, sumado a resultados favorables a su causa y así, poder meterse a la Liguilla.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Jalisco | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos a la penúltima jornada?

Atlas por el momento se ubica en la posición número 12 con 22 puntos, a solo dos de León, que de momento es el octavo lugar y enfrentaría a Tigres en Liguilla. A la Academia no le sirve otro resultado que no sea ganar, pues en dado caso de perder, solamente aspiraría a 25 puntos, cifra que las dejaría prácticamente fuera, pero aún dependiendo de los demás clubes.

Las rojinegras vienen de ganar 3-4 a Pumas, lo cual las deja con aspiraciones a Liguilla. El último partido de las rojinegras en el torneo regular será ante Rayadas, un equipo que podría salir de zona de clasificación si Atlas gana sus últimos dos compromisos, por lo que ganar se vuelve de carácter obligatorio para las dirigidas por Roberto Medina.

Atlas ganó su último partido | Imago7

Por parte de América, ya no hay ningún resultado que las saque de la 'Fiesta Grande'; sin embargo, la escuadra de Ángel Villacampa buscará mantenerse en la zona alta, pues por el momento son tercer lugar con 32 puntos, diez más que su rival, posición que le permitiría recibir el partido de vuelta en casa, con su rival, el cual hasta antes de iniciar la penúltima fecha sería Monterrey, el último sinodal de Atlas.

Las azulcremas vienen de perder 1-2 ante Tigres. El último partido de las Águilas en el torneo será prácticamente un 'cheque al portador', ya que se enfrentarán a Mazatlán, el peor equipo en la competencia con 51 goles recibidos a lo largo de la competencia. Dicho compromiso se jugará en el Estadio El Encanto.

América no pudo vencer a Tigres en la Jornada 15 | Imago7

¿Qué equipos aún llegan con probabilidad de clasificar?

Tigres, Pachuca y América son los únicos tres equipos que no corren peligro de ser superados y eliminados del torneo; Chivas y Toluca están a prácticamente un solo punto de poder asegurar su estancia, dependiendo también de resultados ajenos incluso perdiendo sus duelos de las últimas dos fechas.

Rayadas, Cruz Azul y León por el momento están clasificados a Liguilla; sin embargo, Pumas, Atlético San Luis y Atlas aún tienen muchas posibilidades de ingresar, siempre y cuando los resultados sean favorables, solo las combinaciones de resultados entregarán a los ocho equipos que disputarán la Liguilla.

Se juega la última etapa del Apertura 2025 | Imago7

¿Dónde ver el juego entre rojinegras y azulcremas?