Washington Spirit vs Rayadas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de W Concacaf Champions Cup?

Por el pase a Semifinales. Rayadas llega a la última jornada de la W Concacaf Champions Cup con la obligación de ganar para poder acceder a la siguiente ronde del torneo. Desafortunadamente para las regias, Washington Spirit llega con la misma obligación.

Este miércoles se juega la última jornada de la Fase de Grupos en los cuales ya tenemos a los dos líderes clasificados. En el Grupo A, América ya se adueñó del liderato, mientras que, en el Grupo B, las actuales campeonas Gotham FC amarraron su pase como primeras.

En el Grupo B, Rayadas y Spirit pelean por ese segundo puesto. De momento las estadounidenses tienen ventaja al sumar siete puntos por sólo seis de las mexicanas. Es decir, el triunfo o empate le basta a Washington para avanzar mientras que Monterrey necesita exclusivamente el triunfo.

Se juegan el pase | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

Monterrey viene de menos a más. El equipo mexicano perdió en su debut en el torneo al caer por la mínima ante Gotham. En sus siguientes dos partidos goleó tanto a Alianza (8-0) como a Vancouver (4-0). Ahora busca su tercera victoria.

Spirit tuvo una historia similar pues superó sin complicaciones a Alianza y a Vancouver, pero contra Gotham sólo pudo rescatar el empate. Esta igualada las tiene a las de la capital estadounidense clasificadas al Final Four de momento.

Spirit llega mejor | MEXSPORT

El reencuentro

Más allá de que en este partido se disputa el pase a la siguiente ronda, también significa un emotivo reencuentro. Rebeca Bernal la histórica capitana de Rayadas volverá a verse con su equipo luego de que, el semestre pasado dejara a las regias tras siete años juntos para jugar en Estados Unidos.

Con Monterrey Bernal ganó cuatro títulos incluyendo el bicampeonato del 2024. Fue subcampeona tres veces en liga y otras tres veces en el campeón de campeonas. Además, anotó 66 tantos vistiendo la playera de Rayadas.

Se enfrentará a su exequipo | MEXSPORT

El partido se disputará este miércoles en el Audi Field, casa del Spirit en punto las 16:15 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión ESPN por así como por streaming en Disney+

Rayadas vs Spirit

Fecha: 15 octubre del 2025

Horario: 16:15 horas del centro de México

Estadio: Audi Field

Transmisión: ESPN

Buscan llegar al Final Four | MEXSPORT