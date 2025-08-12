Larcamón se sincera pese a victoria de Cruz Azul: “Tenemos que dar una mejor versión”

La Máquina del Cruz Azul volvió a la senda del triunfo luego de su paso y eliminación en la primera Fase de la Leagues Cup; los comandados por Nicolás Larcamón se quedaron con los tres puntos en su visita al Atlético San Luis.

Tras la victoria, el estratega de los cementeros resaltó que la victoria no es suficiente y que buscarán dar su mejor versión con el paso de los encuentros en este Apertura 2025 al que se afianzaron en la quinta posición.

“Falta tiempo, quizá tengo que reconocer que solo tuvimos dos semanas completas con el grupo completo, yo sé de las exigencias y me gusta que la afición sea exigente, porque nos acompañan y sabemos que tenemos que dar una mejor versión y confío que va a ser en poco tiempo”, aseguró Larcamón tras el partido.

La Leagues Cup es historia

Nicolás Larcamóm evitó ahondar más sobre el tema Leagues Cup asegurando que fue un impacto duro el recibido durante el torneo en Estados Unidos: “No tengo ganas de hablar de la Leagues Cup”.

“Lo que pasó en Estados Unidos nos abrió una herida profunda y recordaremos muchas que no podemos repetir. Lo que nos pasó allá sobre todo en el primer partido nos dejará una cicatriz que nos hará recordar cosas en momentos decisivos”, resaltó.

Elogios para Ángel Sepúlveda

Larcamón no dejó pasar el momento para resaltar a su delantero estrella: “Ángel (Sepúlveda) es deshacerme en elogios hacia él, tiene el deseo de siempre sumar, celebro esa humildad, esa energía y esa calidad de persona y que el futbol le esté premiando”.

