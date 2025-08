Mazatlán vs San Diego FC EN VIVO Leagues Cup Jornada 3

Mazatlán FC y San Diego FC se verán las caras en la Leagues Cup 2025, un duelo muy atractivo y que definirá el futuro de ambos equipos.

El equipo sinaloense tiene el futuro en sus manos, una victoria lo mete a Cuartos de Final en la Leagues Cup, mientras que el empate y el punto extra, lo mantendría a la espera los siguientes resultados.

Por su parte, el equipo de Hirving "Chucky" Lozano, ya está eliminado después de perder los primeros dos juegos de la competencia.

73' Mazatlán 0-1 San Diego FC | ¡Mazatlán dejó ir el empate!

Dreyer ➡️ Valakari ➡️ GOL @sandiegofc 's substitutes immediately score the first 😎 En vivo con #MLSSeasonPass en @AppleTV 📺 https://t.co/BVC4ZlNAj5 pic.twitter.com/mdKYAy3RHR

65' Mazatlán 0-1 San Diego FC | ¡GOOOOOOL DE SAN DIEGO! Onni Valakari adelanta a los californianos

58' Mazatlán 0-0 San Diego FC | ¡Mazatlán se salva de la roja!

45' Mazatlán 0-0 San Diego FC | ¡Se reanudan las acciones de la Jornada 3!

45+3' Mazatlán 0-0 San Diego FC | ¡Nada para nadie tras los primeros 45 minutos del partido!

40' Mazatlán 0-0 San Diego FC | ¡Últimos minutos! Sin goles en el partido se acerca el descanso

26' Mazatlán 0-0 San Diego FC | ¡Que siempre no! El árbitro tras revisar la jugada decide no marcar penal

23' Mazatlán 0-0 San Diego FC | ¡PENAAAAAL PARA SAN DIEGO! Pero la jugada se está revisando

12' Mazatlán 0-0 San Diego FC | ¡Ángel deja ir el primero para los californianos!

10' Mazatlán 0-0 San Diego FC | San Diego se acerca al arco rival, Mazatlán se defiende

01' Mazatlán 0-0 San Diego FC | ¡Arranca el partido!

Así salen los dos equipos al campo:

The next match on tonight's card for #LeaguesCup2025:



⚓ @MazatlanFC 🆚 @sandiegofc 🌊



Aquí las alineaciones 👀

— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2025