Stefan Medina a punto de convertirse en el extranjero de Rayados con más partidos en su historia

Esta noche en el Estadio BBVA, Stefan Medina puede escribir una nueva página en la historia de Rayados de Monterrey. El defensor colombiano está a punto de convertirse en el extranjero con más partidos en la historia del club, un récord que podría conseguir en el duelo ante los Bravos de Juárez.

Medina llegó por primera vez a Monterrey en 2014, procedente de Atlético Nacional. Tras un breve paso por el Pachuca, regresó en 2017 y desde entonces se ha mantenido como uno de los jugadores más constantes y comprometidos del plantel regiomontano.

Rayados l IMAGO7

¿CUÁNTOS PARTIDOS LLEVA?

Actualmente, suma 384 partidos oficiales con la camiseta albiazul, cifra con la que igualó al argentino José María Basanta, histórico capitán y referente de la defensa rayada. Si esta noche tiene minutos, Medina se quedará en solitario como el extranjero con más apariciones en los 80 años de historia del club.

El colombiano no solo ha destacado por su regularidad, sino también por su liderazgo y versatilidad dentro del campo, desempeñándose tanto como lateral derecho como defensa central. Su consistencia lo ha convertido en uno de los pilares defensivos del Monterrey durante casi una década.

Monterrey l IMAGO7

LOGROS

En cuanto a logros, Stefan Medina ha levantado cinco títulos oficiales con Rayados: una Liga MX en 2019, dos Ligas de Campeones de la Concacaf (2019 y 2021) y dos Copas MX (2017 y 2020), consolidando una trayectoria repleta de éxitos.

Stefan Medina l IMAGO7

Detrás de Medina y Basanta, el top 10 de extranjeros con más partidos en la historia del club lo completan: Rogelio Funes Mori (328), Neri Cardozo (310), Dorlan Pabón (300), Walter Ayoví (269), Celso Ortiz (264), Humberto Suazo (255), Maximiliano Meza (239) y Walter Erviti (228).

A sus 33 años, Stefan Medina podría confirmar oficialmente su lugar como el extranjero más importante en la historia del club regiomontano.

Liga MX l IMAGO7