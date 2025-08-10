Santos vs Chivas EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 4

La jornada dominical de la Fecha 4 del Apertura 2025 cerrará con el vibrante enfrentamiento entre Santos y Chivas.

El conjunto lagunero registra cinco derrotas al hilo, las tres últimas en Leagues Cup, y buscará aprovechar la localía para romper esta mala racha.

Por otro lado, el Rebaño dejó mucho que desear en el torneo contra la MLS y ahora deberá enfocarse en volver a tener protagonismo en la Liga.

