Fans United
Futbol Nacional
Selección Mexicana
Futbol Internacional
Opinión
Video
Otros Deportes
WhatsApp Canal
Fans United
ContraPARTIDOS
Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!

Sigue al FC Juarez vs CD Guadalajara Chivas en vivo

Liga Femenil MX
FC JuarezFC Juarez
---
No iniciado
CD Guadalajara ChivasCD Guadalajara Chivas
ResumenCobertura En Vivo

FC Juárez vs Guadalajara EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Cuartos de Final: Transmisión, goles y resultado

FC Juárez vs Guadalajara EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Cuartos de Final: Transmisión, goles y resultado
José Moreno Rodríguez
19:06 - 10 de noviembre de 2026

Actualizado a 19:35 - 10 de noviembre de 2026

Inicia la Fiesta Grande en la rama femenil con el primer duelo donde las fronterizas buscarán obtener una ventaja que resulte cómoda.

Filtrar por:

¿Dónde ver el duelo entre Bravas y Rojiblancas?

  • Fecha: Martes 10 de noviembre

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

  • Horario: 9:00PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Fox, Tubi, Fox One

Bienvenidos amigos de RÉCORD al encuentro de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX Femenil Apertura 2026 entre FC Juárez y Guadalajara.