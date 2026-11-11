FC Juárez vs Guadalajara EN VIVO Liga Femenil Apertura 2026 Cuartos de Final: Transmisión, goles y resultado

¿Dónde ver el duelo entre Bravas y Rojiblancas?
Fecha: Martes 10 de noviembre
Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
Horario: 9:00PM (tiempo del centro de México)
Dónde ver: Fox, Tubi, Fox One
Sigue al FC Juarez vs CD Guadalajara Chivas en vivo
Actualizado a 19:35 - 10 de noviembre de 2026
Inicia la Fiesta Grande en la rama femenil con el primer duelo donde las fronterizas buscarán obtener una ventaja que resulte cómoda.
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¿Dónde ver el duelo entre Bravas y Rojiblancas?
Fecha: Martes 10 de noviembre
Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
Horario: 9:00PM (tiempo del centro de México)
Dónde ver: Fox, Tubi, Fox One
Bienvenidos amigos de RÉCORD al encuentro de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX Femenil Apertura 2026 entre FC Juárez y Guadalajara.