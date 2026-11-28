Real Madrid vs Deportivo Alavés EN VIVO LaLiga 2026: Transmisión, estadísticas y horario
Emiliano Arias Pacheco
12:32 - 28 de noviembre de 2026
Actualizado a 15:22 - 28 de noviembre de 2026
Los Merengues se presentan en casa luego de una remontada en casa en la Champions League
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61Gol
Gol para Deportivo Alaves0-2
GOOOOOL - marca Angel Perez
G O O O O O L - ¡Angel Perez marca con asistencia de Mariano Diaz! El conjunto merengue se encuentra contra las cuerdas en el Santiago Bernabéu.
Ya en juego el segundo tiempo.
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
MARCADOR AL MOMENTO: REAL MADRID 0-1 ALAVÉS
El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.
22Gol
Gol para Deportivo Alaves0-2
GOOOOOL - marca Toni Martinez
¡G O O O O O O L! La sorpresa se está dando en el Santiago Bernabéu en la décimo cuarta fecha con la Ley del Ex de parte de Mariano Díaz.
ESTAS SON LAS ALINEACIONES DEL PARTIDO:
¿Dónde ver este partido?
A través de las señales de Sky Sports en Sky e Izzi.
¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE RÉCORD!
Los Merengues juegan en casa durante la décimo segunda jornada de la temporada