José Mourinho lanza contundente mensaje a Vinicius: “Si Vini se molesta porque está en el banquillo, es su problema”

El estratega portugués dejó claro que nadie tiene el puesto asegurado en la plantilla merengue

Cuestionado sobre los minutos de juego de sus principales figuras, José Mourinho rechazó la existencia de un once ideal al explicar que el compromiso colectivo supera cualquier interés individual dentro del Real Madrid y advirtió que las molestias por falta de actividad no alteran sus decisiones tácticas como es el caso de Vinicius Júnior:

Es problema suyo, no mío. Mbappé, Bellingham y Vinicius, todos están en la misma escala. Si un día van al banquillo y no les gusta, es su problema. El grupo está con un objetivo colectivo por encima de los individuales y hasta ellos son capaces de tener esa relación

Asimismo, el estratega descartó conflictos de ego entre Vinicius y Diomande, ya que ambos comparten la misma meta sobre el césped.:

No son competencia (Vinicius y Diomande), aquí todos estamos para el mismo lado y todos tenemos el mismo objetivo. Es una cosa que nos ha costado mucho conseguir. Vuestra tentación es casi crear este tipo de competencia. Si marcan es gol del Real Madrid y no le interesa a nadie en el vestuario quién marca.

Jude Bellingham celebra con Vinicius el gol del empate para el Real Madrid | AP

Respecto a las comparaciones entre Jude Bellingham y Zinedine Zidane, prefirió evitar paralelos históricos, aunque reconoció que el mediocampista inglés figura entre los mejores futbolistas de su época.

Puerta cerrada al mercado de fichajes

De cara a la ventana de transferencias de enero, Mourinho expresó total conformidad con el plantel actual:

No tengo un jugador que no me gusta, que no le quiera aquí. No quiero a nadie en el mercado, lo digo ya, que faltan dos meses para el follón. Ni que salga nadie, puerta cerrada. No quiero mercado, no hagáis noticias de mercado porque no quiero

José Mourinho, entrenador del Real Madrid | AP

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