El directivo de Barcelona contempla tomar acciones legales contra el conjunto blanco

Barcelona sacó los dientes. Luego de meses de denuncias y ataques por parte del Real Madrid ante el Caso Negreira, el conjunto catalán ha decidido responder de la mano de su presidente Joan Laporta. El directivo afirmó que, si no rectifican sus acusaciones el club acudirá a la vía judicial.

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Laporta responde al Real Madrid

Este 24 de noviembre, Real Madrid volvió a lanzar un comunicado en contra del cuadro culé. Pese a que el partido del cuadro merengue fue en Champions League, donde Luis Enrique Negreira no habría tenido influencia, el cuadro blanco ha buscado exposición en estos juegos internacionales.

"El Bernabéu volvió a mostrar en el encuentro ante el PSV su indignación por el caso Negreira y pidió que no quede impune. Como ya ocurriera en los partidos contra el Leipzig y el Sevilla, en el fondo sur del estadio se desplegó una gran pancarta", comentó el equipo en un comunicado.

Es por estás declaraciones que, tras el juego ante el equipo de Azerbaiyán, Sabah, el directivo de Barcelona respondió al comentar: "Están obsesionados con el Barça"

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona

El presidente blaugrana aseguró que han buscado una rectificación por parte del cuadro blanco pero al no tener respuesta, Laporta aseguró que seguirán adelante con el proceso en contra de ellos.

Laporta fue contundente al valorar la falta de entendimiento en los despachos y justificó los siguientes pasos que podría tomar su directiva ante los tribunales pidiendo derechos de imagen ante los constantes comentarios negativos del Real Madrid pese a una falta de una sentencia.

“Nuestra obligación es defender al Barça. Están obsesionados con el Barça, quieren desviar la atención de otras cosas que no les van tan bien. Llevan dos años sin ganar nada y, además, están pensando en vender una parte del club. Acabaremos pidiendo royalties porque, de alguna manera, están promocionándose a costa del Barça”.