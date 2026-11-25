La Champions League vivió un miércoles de emociones y resultados destacados, con protagonismo de los equipos españoles, que tuvieron una jornada positiva con tres victorias. Barcelona fue el principal protagonista al imponerse 4-1 al Sabah, mientras Atlético de Madrid y Villarreal también consiguieron sumar de a tres.
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Barcelona encabeza la jornada con una goleada
El conjunto blaugrana consiguió una victoria que le permite reforzar sus aspiraciones en la competencia europea. El equipo español mostró su poder ofensivo y se llevó los reflectores con una de las goleadas del día.
Los otros representantes españoles también cumplieron con su cometido. Villarreal consiguió una ajustada victoria de 1-0 en su visita al Slavia Praga, mientras que Atlético de Madrid hizo valer su condición de local al derrotar 2-0 al Viking para completar una jornada perfecta para España.
Liverpool gana, PSG empata y Bayern protagoniza la sorpresa
Otro de los resultados destacados fue el triunfo del Liverpool, que se impuso 3-0 al Brujas como visitante y confirmó su capacidad para competir en territorio europeo. Por su parte, el Inter de Milán consiguió una victoria al derrotar 2-0 al Stuttgart.
La sorpresa de la jornada llegó desde Francia, donde el Bayern Munich cayó 2-1 ante el Lille, resultado inesperado para uno de los candidatos habituales al título. Mientras tanto, el PSG no pudo aprovechar su condición de local y terminó empatando 2-2 frente a la Roma.
Sabah 1-4 Barcelona
Slavia Praga 0-1 Villarreal
Atlético de Madrid 2-0 Viking
Brujas 0-3 Liverpool
Inter de Milán 2-0 Stuttgart
Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe
Lille 2-1 Bayern Múnich
PSG 2-2 Roma
Sporting de Lisboa 2-2 Manchester United