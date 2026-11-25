El terrible error de Vitinha que le costó el liderato de Champions League

El PSG permitió un gol en los últimos minutos para empatar ante la Roma y perder el paso perfecto

Un error en los minutos finales de su figura, Vitinha le costó el liderato de la Champions League al París Saint Germain. El volante portugués cometió un penal con el que la Roma rescató el empate en una noche lluviosa París con la que los bicampeones del torneo se alejaron del primer puesto.

El error de Vitinha

PSG se encaminaba a sumar su quinta victoria en la temporada luego de que Osumane Dembele marcara el 2-1 a favor de los parisinos desde los once pasos, sin embargo, cerca del minuto 80, el silbante decidió asistir al VAR para revisar un posible penal para el conjunto italiano.

Tras revisar el monitor, el árbitro central dictaminó que, Vitinha metió la mano de manera imprudente dentro de su área chica tras un remate de Marten de Roon por lo que sancionó la pena máxima para la Roma.

Donyell Malen fue el encargado de cobrar y anotar desde los 11 pasos con el que la Roma consiguió el empate y puso fin al paso perfecto del París en la presente temporada. Desafortunadamente para la Loba, este resultado aún no los lleva a zona de clasificación.

Jugadores de la Roma celebrando anotación ante París St. Germain en Champions | AP

PSG había remontado

Previo al penal de Vitinha, el PSG se encaminaba a la victoria luego de remontar el marcador. La Loba tomó la ventaja con un gol sorpresivo a los cinco minutos tras un tanto de Mario Hermoso. El extremo Matías Soulé entró al área llevando el balón hasta línea de fondo, fue entonces que mandó un pase retrasado para el defensor español quien empujó el balón para el 0-1.

PSG logró emparejar el partido a la media hora de juego gracias a un buen remate de cabeza del defensa Illia Zabarnyi. Ya en la segunda parte, Demebelé puso el 2-1 desde los 11 pasos, sin embargo, no pudieron mantener el marcador y ahora cayeron al segundo puesto sólo por detrás del Real Madrid.

Fabián Ruiz lamentándose ante la Roma en Champions League | AP

¿Qué sigue para ambos equipos?

Tras el empate, el PSG todavía tendrá partidos ante Aston Villa, Como y Galatasaray en los que buscará la victoria para recuperar el primer lugar de la competencia, siempre y cuando el Madrid ceda puntos.