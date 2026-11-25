El Atlético de Madrid consiguió una victoria necesaria y balsámica en la UEFA Champions League tras imponerse 2-0 sobre el Viking, resultado que le permite alcanzar los siete puntos y escalar hasta la posición 18, ubicándose momentáneamente en zona de clasificación rumbo a los Dieciseisavos de Final.
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El conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone resolvió el encuentro en la primera mitad gracias a las anotaciones de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, dominando de principio a fin a una escuadra rival que apenas registró un disparo a portería durante los 93 minutos de acción en el futbol europeo.
La apertura del marcador llegó temprano, cuando Dávid Hancko filtró un pase preciso para Alejandro Grimaldo, quien levantó la cabeza dentro del área y sirvió una diagonal retrasada para que Sorloth reventara el esférico al fondo de las redes.
Antes de marcharse al descanso, el cuadro rojiblanco amplió la ventaja mediante una jugada de tiro libre cobrada por Julián Álvarez, cuyo disparo directo rebasó la línea de gol pese al intento del guardameta y que además fue asegurado en el rebote por Álex Baena para sentenciar el trámite.
¿Qué incidencias marcaron el complemento entre Atlético de Madrid y Viking?
Para la parte complementaria, el conjunto colchonero supo cambiar el ritmo del compromiso, administrando la posesión sin prisas y neutralizando cualquier intento de reacción por parte del cuadro visitante.
Durante este lapso, el cuerpo arbitral invalidó un penalti que había sido señalado en favor del Atleti, debido a que existía un fuera de juego previo del atacante rojiblanco antes de recibir la infracción.
La acción más relevante del cierre llegó en el minuto 90, cuando Henrik Falchener vio la tarjeta roja directa tras cometer una dura falta sobre Giuliano Simeone. Sin sobresaltos en el marcador durante los segundos 45 minutos, los pupilos del Cholo sellaron tres unidades vitales que revitalizan sus aspiraciones dentro de la competición continental.