Atlético de Madrid vence 2-0 al Viking, ¿se mete en zona de clasificación de la Champions League?

Los dirigidos por Diego Simeone suman siete unidades y escalan al puesto 18 de la tabla

El Atlético de Madrid consiguió una victoria necesaria y balsámica en la UEFA Champions League tras imponerse 2-0 sobre el Viking, resultado que le permite alcanzar los siete puntos y escalar hasta la posición 18, ubicándose momentáneamente en zona de clasificación rumbo a los Dieciseisavos de Final.

El conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone resolvió el encuentro en la primera mitad gracias a las anotaciones de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, dominando de principio a fin a una escuadra rival que apenas registró un disparo a portería durante los 93 minutos de acción en el futbol europeo.

La apertura del marcador llegó temprano, cuando Dávid Hancko filtró un pase preciso para Alejandro Grimaldo, quien levantó la cabeza dentro del área y sirvió una diagonal retrasada para que Sorloth reventara el esférico al fondo de las redes.

Atlético vs Viking Champions League l AP

Antes de marcharse al descanso, el cuadro rojiblanco amplió la ventaja mediante una jugada de tiro libre cobrada por Julián Álvarez, cuyo disparo directo rebasó la línea de gol pese al intento del guardameta y que además fue asegurado en el rebote por Álex Baena para sentenciar el trámite.

¿Qué incidencias marcaron el complemento entre Atlético de Madrid y Viking?

Para la parte complementaria, el conjunto colchonero supo cambiar el ritmo del compromiso, administrando la posesión sin prisas y neutralizando cualquier intento de reacción por parte del cuadro visitante.

Expulsión de Henrik Falchener l AP

Durante este lapso, el cuerpo arbitral invalidó un penalti que había sido señalado en favor del Atleti, debido a que existía un fuera de juego previo del atacante rojiblanco antes de recibir la infracción.