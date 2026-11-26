Víctor Velázquez y la reunión que apunta a llevar a Cruz Azul a la élite mundial

El presidente de la Máquina viajó a España para reunirse con directivos de equipos españoles

El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, visitó a España para sostener reuniones con directivos de Real Madrid y Celta de Vigo. Por invitación de la directiva gallega.

El ingeniero estuvo presente en el Santiago Bernabéu para presenciar el encuentro entre el conjunto merengue y el Celta de Vigo, donde se reunió con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, así como con integrantes de la directiva del equipo gallego.

A través de sus redes sociales, Velázquez compartió una fotografía de su encuentro y agradeció las atenciones que recibió durante su estancia en España.

“Muy agradecido con la invitación de Marián y Carlos Mouriño, además del gran recibimiento de Florentino Pérez, con quienes tuve oportunidad de ver el partido entre Real Madrid y Celta de Vigo”, publicó el presidente celeste.

Sin embargo, la visita no habría sido únicamente para disfrutar del futbol, pues el propio directivo adelantó que sostuvo reuniones de trabajo de las que próximamente dará más detalles.

“Muy pronto les tendré noticias sobre algunas reuniones de trabajo que sostuve en España”, añadió en su mensaje.

Víctor Velázquez con el título de Cruz Azul en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Esta visita llega en un momento importante para Cruz Azul, que trabaja en su proyecto deportivo e institucional y comienza a mirar hacia una fecha especial: su centenario, que celebrará en 2027.

Aunque Velázquez no reveló los temas que abordó con ambas directivas ni adelantó posibles acuerdos, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que existan proyectos de colaboración con instituciones del futbol español.