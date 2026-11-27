Los blancos cerraron trato con el marroquí por cinco temporadas más

El Real Madrid ha puesto en marcha la renovación de los futbolistas cuyo contrato está por expirar o que se encuentran en la mira de otros clubes, como es el caso de Brahim Díaz, de 27 años, quien firmó una extensión hasta 2031.

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Desde su llegada en enero de 2019 procedente del Manchester City, el seleccionado marroquí acumula siete títulos, entre ellos la Champions League de 2024; aunque cabe destacar que de 2020 a 2023 jugó cedido en el Milan.

Brahim Diaz en entrenamiento con el Real Madrid | X @realmadrid

En su recorrido por la Casa Blanca, Díaz ha disputado 173 partidos y suma 22 anotaciones. A pesar de no ser un titular habitual en el esquema merengue, suele ser utilizado constantemente como revulsivo cuando el partido lo requiere.

Brahim Díaz besa el escudo del Real Madrid

“El Real Madrid C. F. y Brahim Díaz han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2031”, anunció el equipo de Chamartín.

“Brahim llegó al Real Madrid en 2019 con 19 años. En sus seis temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 173 partidos y ha ganado 7 títulos: 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España”, recalcó el comunicado.