¿Qué ausencias tiene Sabah FK?
El conjunto azerbaiyano tiene en duda a Abdulla Khaybulayev y Veljko Simić. Además, no contará con Aden McCarthy, quien en la Jornada 4 fue expulsado en la derrota 4-1 frente a Viking.
Actualizado a 08:34 - 25 de noviembre de 2026
El conjunto azerbaiyano tratará de dar la sorpresa de la quinta fecha del torneo de la UEFA y sumar puntos ante un Barça mermado
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El conjunto azerbaiyano tiene en duda a Abdulla Khaybulayev y Veljko Simić. Además, no contará con Aden McCarthy, quien en la Jornada 4 fue expulsado en la derrota 4-1 frente a Viking.
Los culés enfrentarán este partido sin Lamine Yamal, quien se resintió ante Villarreal y, por precaución, no tendrá actividad este miércoles.
Tampoco están disponibles Rodri, Andreas Christensen y Xavi Espart.
El partido está programado a las 11:45 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal de Fox One.
Buenos días, lectores de RÉCORD, les damos la bienvenida a la narración minuto a minuto del partido entre Sabah FK y Barcelona, correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Liga de la Champions League.