Sabah FK recibe a Barcelona en la Jornada 5 de la Fase de Liga de la Champions League | RÉCORD

En la Jornada 5 del torneo, el conjunto blaugrana buscará consolidarse entre los ocho primeros

La Champions League regresó a la actividad esta semana y este miércoles 25 de noviembre, Barcelona buscará consolidarse en el Top 8 de la clasificación de la Fase de Liga. Los culés visitarán a Sabah FK, en un juego agendado a las 11:45 horas (tiempo del centro de México) y que podrá seguirse únicamente por la aplicación de Fox One.

Para los blaugranas será un partido importante para consolidarse en la zona de clasificación directa a Octavos de Final. Mientras que para el conjunto azerbaiyano es la oportunidad de dar una sorpresa en el campeonato y sumar tres puntos que le permitan meterse en zona de Play-offs, dependiendo del resto de los resultados de la jornada.

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¿Cómo llegan Barcelona y Sabah FK a la Champions League?

Tras la pausa por la Fecha FIFA, los culés protagonizaron un partido que nuevamente generó dudas en torno al accionar del equipo de Hansi Flick. A pesar de que sumaron tres puntos que los mantiene líderes de LaLiga, los culés tuvieron que remontar ante Villarreal, que antes de los diez minutos ya estaba arriba 0-2 en su visita al Camp Nou.

El Barça logró darle la vuelta al marcador y se impuso 3-2, pero nuevamente recibió muchas críticas, sobre todo por las fallas defensivas. Fue la cuarta victoria consecutiva para los blaugranas luego de sus derrotas consecutivas ante PSG (4-2) y Real Madrid (1-2) en Champions y Liga.

Jugadores de Barcelona en celebración en LaLiga | AP

En cuanto a Sabah FK, volvió del parón de selecciones internacionales con un triunfo por goleada 1-5 como visitante a Sumgayit FK en la Liga Premier de Azerbaiyán. Fue la primera victoria para los dirigidos por Valdas Dambrauskas, que tratarán de aprovechar el desgaste del equipo español por el viaje para sumar puntos y dar la sorpresa de la jornada.

¿Qué ausencias tendrán Barcelona y Sabah FK?

La baja más destacada para el club de Flick es la de Lamine Yamal, quien tendrá descanso tras presentar molestias en el tobillo. Se espera que la joven estrella de los blaugranas esté de regreso el fin de semana para el partido de liga contra Deportivo la Coruña, pero no fue contemplado para este compromiso.

Lamine Yamal en lamento con Barcelona en LaLiga | AP

Tampoco estarán Rodri ni Xavi Espart, quienes tienen fecha estimada de retorno para mediados de diciembre. Mientras que Andreas Christensen sufrió una recaída, por lo que tampoco estará en este compromiso; la última baja es al de Roony Bardghji, aunque éste estará fuera de actividad por toda la temporada.

En cuanto a Sabah FK, Abdulla Khaybulayev y Veljko Simić están en duda, según los reportes de la prensa especializada. Además, no contará con el defensa central Aden McCarthy, quien en la Jornada 4 fue expulsado en la derrota 4-1 frente a Viking y esta semana cumplirá su partido de suspensión.