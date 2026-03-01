América vs Tigres: choque de gigantes en la Ciudad de México

/ 6 Víctor Dávila compite por el balón | GINA SÁNCHEZ

/ 6 Violante, atento a la jugada | GINA SÁNCHEZ

/ 6 Lainez y Brian Rodríguez, en una disputa | GINA SÁNCHEZ

/ 6 Jugadores de América y Tigres | GINA SÁNCHEZ

/ 6 Gorriarán y Dos Santos, los capitanes | GINA SÁNCHEZ