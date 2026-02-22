Cruz Azul vs Chivas: adiós al invicto del Rebaño en imágenes
Guadalajara perdió el paso perfecto ante una Máquina que no dejó de pelear
/ 9 Estadio Cuauhtémoc l IMAGO7
/ 9 Afición del Cruz Azul ante las Chivas l IMAGO7
/ 9 Gabriel Milito en el partido ante Cruz Azul | IMAGO7
/ 9 Nicolás Larcamón y su cuerpo técnico | IMAGO7
/ 9 Cruz Azul celebra gol ante Chivas J7 l IMAGO7
/ 9 Toro Fernández celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT
/ 9 Charly Rodríguez y el gol de la victoria ante Chivas | IMAGO7
/ 9 Ángel Sepúlveda tras anotar gol a Cruz Azul | IMAGO7
/ 9 Ángel Sepúlveda, ante Cruz Azul l IMAGO7
Galería de fotos 9 Fotos